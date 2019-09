Andrea Nardinocchi torna con il singolo 'Droga' in uscita il 12 settembre

Andrea Nardinocchi, cantautore e produttore bolognese, torna con un nuovo singolo, 'Droga', che uscirà giovedì 12 settembre per Iuovo e distribuito da Artist First. 'Droga', prodotta dal duo Mamakass, è una canzone d'amore e di assuefazione, una serie di immagini e ricordi di vita che come dei flash raccontano la dipendenza buona che una persona ed un sentimento possono dare.

"Probabilmente l'80% di tutti i pezzi che ho scritto parlano di Lei” racconta Andrea. “Nella maggior parte dei casi questi pezzi, pur essendo canzoni d'amore, non riescono ad essere particolarmente solari. In tutto questo Droga sicuramente non è un'eccezione. Anche perché, in parte, cerca di spiegare il motivo di questa consuetudine con una semplice metafora. L'unica eccezione, ma la più importante, è che non mi fa prendere male - anzi, mi fa un po' sorridere."

Il brano è in pre-save su Spotify a questo link: https://luovo.lnk.to/Droga_Pre

Andrea Nardinocchi è prima sportivo che musicista, almeno fino a quando non accantona il freestyle basket per dedicarsi a studiare musica come autodidatta. Dopo il grande successo del primo singolo, Un Posto Per Me, partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 2013 e pubblica due album Il Momento Perfetto (2013, Giada Mesi/EMI) e Supereroe (2015, Universal). Nel febbraio del 2018, Andrea pubblica indipendentemente un brano intitolato Sanremo Amore Scusa, in cui racconta la sua esperienza d’esordio al festival di Sanremo.

