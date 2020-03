Alberto Fortis, il nuovo brano 'NYente Da Dire' dal 13 marzo

Il cantautore milanese d'adozione celebra il quarantennale di carriera con un singolo inedito disponibile anche in vinile 45 giri

Nel quarantennale della sua carriera, Alberto Fortis torna con il nuovo singolo 'NYente Da DiRe', disponibile anche in vinile 45 giri. Il brano inedito, registrato a Milano e masterizzato a New York da Greg Calbi, negli studi Sterling Sound, è stato realizzato ed arrangiato dallo stesso Fortis insieme al suo collaboratore Franco Cristaldi. 'NYenteDaDiRe' è dedicato a chi sa esistere senza gridare.

“Sono felice di questo progetto che mi vede di nuovo a bordo della label che ha battezzato l’inizio della mia carriera - dichiara il cantante piemontese -. Unitamente all’equipaggio che mi accompagna, navigando in un mare artistico oggi fatto di onde alte e impegnative. Ma abbiamo una bella mappa di viaggio e ho fiducia. Per il resto non ho NYente Da DiRe”.

