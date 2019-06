Al via 'La notte chiama tour', il nuovo viaggio live degli Ex-Otago

È partito ieri dal palco del Nameless Music Festival 'La notte chiama tour', il nuovo viaggio live degli Ex-Otago prodotto da Magellano Concerti, che, dopo aver riempito i club, li porterà nei festival più importati d’Italia. Uno show di grande musica, emozioni e tante sorprese. La prima sorpresa arriva giusto in occasione del debutto del tour: proprio dal palco del Nameless infatti la band ha annunciato 'La notte chiama' feat. IZI, il nuovo singolo con il contributo del rapper genovese, da domani in presave su Spotify e da venerdì 14 in radio e su tutte le piattaforme digitali.

'La notte chiama tour' farà tappa nelle città dove gli Ex-Otago si sono già esibiti e in molte altre nuove location. Tra queste anche il Tuborg Open Fest a Milano (27 giugno) e il Rock in Roma (19 luglio).

Lo show si apre con 'Mare', uno dei grandi classici della band, e con i synthwave elettronici di 'Bambini' che hanno dato il benvenuto al pubblico, che dal primo attacco canta tutto assieme a Maurizio. Un’atmosfera indimenticabile, da notte di mezz’estate con 'Gli occhi della Luna' e 'Tu non mi parli più' suonata per la prima volta dal vivo. Una scaletta che predilige l’anima più discotecara della band. Rispetto al tour nei club, infatti, il blocco dance è stato volutamente ampliato per far ballare tutti sotto le stelle sulle note di 'La notte chiama', il grande ritorno di 'Giorni Vacanzieri', direttamente dal 2010, e del mantra 'Tutto bene'. Ma non balla solo il pubblico, perché a sorpresa i cinque Otaghi impiegano tutto il loro coraggio e sfoggiano una performance dance anni ’90, tutta da imparare e da replicare alle proprie feste estive.

Ma torna anche il lato più romantico della band che regala al pubblico un caldo momento acustico: 'Costa Rica', 'Stai tranquillo' e 'Amore che vieni', cover di Fabrizio De Andrè. Le ballate 'Questa notte', 'La nostra pelle' e 'Quando sono con te' conducono al gran finale con l'immancabile 'Solo una canzone'. Infine il momento dei grandi bis con 'Ci vuole molto coraggio' e 'Cinghiali Incazzati'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata