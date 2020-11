Al via la Milano Music Week per un'edizione tutta in streaming

Dal 16 al 22 novembre workshop, webinar, conferenze e concerti in streaming per la quarta edizione in tempi di Covid-19

Un'edizione tutta in streaming, online dal 16 al 22 novembre sul sito www.milanomusicweek.it. 'La quarta edizione di 'Milano Music Week' si presenta al pubblico con le modalità che i tempi le consentono, ma non per questo meno ricca di musica, incontri, approfondimenti', si legge in una nota di Palazzo Marino.

Un fitto programma di workshop, webinar e conferenze, rivolto a coloro che lavorano nella filiera e a tutti gli amanti della musica, affronta i temi dei futuri scenari del settore: live streaming, intelligenza artificiale, gaming, tecnologie dei diritti, copyright, pirateria, gender gap, management e talent scouting, tra gli altri, per sottolineare il valore della musica in tutti i suoi aspetti e le figure professionali tradizionali ed emergenti dell'industria musicale.

'L'attenzione e il sostegno al lavoro nel mondo della musica sono, infatti, al centro di questa edizione, quest'anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell'intero settore musicale. E se la terza edizione aveva come slogan 'Music lives here', quello dell'edizione 2020 è 'Music works here', per dimostrare ancora una volta la centralità di Milano, sede dell'industria musicale e creativa, nel dibattito sulle strategie della ripresa del settore', sottolinea il Comune.

Un'edizione 'impegnata', quindi, che vede l’opening della rassegna dedicato a 'La musica nell'era Covid': un incontro tra le istituzioni milanesi, Innocenzo Cipolletta (presidente Confindustria Cultura Italia), Frances Moore, ceo Ifpi (Federazione industria fonografica internazionale) e alcuni rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, con l'obiettivo di esplorare gli scenari futuri del settore musicale a partire dalle sfide imposte dalla pandemia.

Il palinsesto di 'Milano Music Week 2020' dà grande spazio anche agli artisti, che restano i protagonisti di questo mondo, e vede infatti in cartellone per la prima volta molti eventi fruibili via streaming (sul sito milanomusicweek.it o sul canale ufficiale Youtube di Mmw), tra performance dal vivo, showcase, dj-set, incontri e talk con importanti musicisti italiani come Negramaro, Ghemon, Max Pezzali, Diodato, ed Edoardo Bennato in una edizione speciale di 'Ascoltiamo un disco', appuntamento mensile di Mare Culturale Urbano curato e condotto da Luca De Gennaro. A questi incontri si aggiunge lo speciale 'Mmw incontra New Gen' a cura di Filippo Grondona, tra i conduttori radiofonici più giovani d'Italia. 'Non mancheranno gli appuntamenti speciali' - fa sapere ancora Palazzo Marino - come 'Lennon80', una vera festa in puro stile rock'n'roll organizzata e prodotta da Live All per celebrare gli 80 anni della nascita di John Lennon. I capolavori del grande artista saranno interpretati da una resident band composta da Roberto Angelini (Propaganda Live), Gianluca de Rubertis, (Il Genio), Roberto Dell'Era (Afterhours, The Winstons), Danysol, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli, (Calibro 35, PJ Harvey), Lino Gitto (The Winstons) e Andrea Pesce (Tiromancino). Ad oggi l'evento vede confermati Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Cristiano Godano, Dente, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Leo Pari, Camilla Magli, Filippo Graziani. L'evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma Live All (www.live-all.com) e tutto il ricavato sarà devoluto al 'Fondo Covid-19, sosteniamo la musica', promosso da Music Innovation Hub e sostenuto da Fimi, nato con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale.

