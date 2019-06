Al via 'De Gregori & Orchestra - Greatest hits live': tutte le date

Parte il tour estivo del cantautore nei luoghi storici e artistici più belli d'Italia, sulla scia del grande successo di 'Off the record'

Al via martedì 11 giugno, dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla di Roma 'De Gregori & Orchestra - Greatest hits live', il tour estivo di Francesco De Gregori nei luoghi storici e artistici più belli d'Italia, sulla scia del grande successo di pubblico e critica ottenuto con 'Off the record', 20 concerti (dal 28 febbraio al 27 marzo) al Teatro Garbatella di Roma di fronte a 230 persone a data (con una scaletta diversa ogni sera e molti ospiti a sorpresa).

Con 'De Gregori & Orchestra - Greatest hits live', il cantautore presenterà per la prima volta i suoi più grandi successi in un contesto sinfonico, accompagnato sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi, dal quartetto degli Gnu Quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), dalla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e dalle due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La Colla.

I concerti saranno aperti dal cantautore Tricarico e quello del Lucca Summer Festival anche da Noemi.

Queste le date del tour: 11 giugno a Roma alle Terme di Caracalla - opening act Tricarico; 12 giugno a Roma alle Terme di Caracalla - opening act Tricarico; 14 giugno a Taormina (Messina) al Teatro antico - opening act Tricarico; 28 giugno a Lugano in Piazza Riforma - opening act Tricarico; 30 giugno al Lucca summer festival in Piazza Napoleone - opening act Noemi e Tricarico; 5 luglio alla Notte rosa in Piazzale Fellini a Rimini - opening act Tricarico; 8 luglio a Genova al Parco di Nervi - opening act Tricarico; 9 luglio a Torino nella Palazzina di Caccia di Stupinigi - opening act Tricarico; 10 luglio a Marostica (Vicenza) in Piazza Castello - opening act Tricarico; 16 luglio a Firenze in Piazza SS Annunziata - opening act Tricarico; 21 luglio a Fasano (Brindisi) in Piazza Ciaia; 23 luglio a Soverato (Catanzaro) nella Summer Arena; 25 luglio a Palermo al Teatro Di Verdura - opening act Tricarico; 20 settembre all'Arena di Verona - opening act Tricarico.



