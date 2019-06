Al via Battiti live: 70 artisti in 5 piazze per l'evento di Radionorba

Saranno circa 70 gli artisti che si alterneranno per cinque domeniche consecutive, sul grande palco del Radionorba 'Battiti live', l'evento musicale itinerante più atteso dell'estate italiana che farà tappa il 30 giugno a Vieste, il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari. Il grande show, presentato anche quest'anno da Alan Palmieri - direttore artistico di Radionorba e di Radionorba Battiti live - insieme all'effervescente Elisabetta Gregoraci, andrà in onda con 5 prime serate su Italia1 a partire dal mese di luglio e si preannuncia come l'unico appuntamento musicale sulla tv generalista dell'estate 2019.

Il cast artistico di questa edizione: Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte ed altre sorprese che si aggiungeranno nel corso del tour.

"Sono felicissimo e fiero del cast dell'edizione 2019, quantità e qualità per emozionare diverse generazioni e riunire le famiglie all'insegna della musica in piazza, in radio e in tv", commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba. "La riconferma da parte di Italia1 e la scelta di anticipare la programmazione a luglio ci rendono ancora più orgogliosi del prodotto editoriale che abbiamo costruito negli anni", aggiunge. "La musica, il pubblico e le città coinvolte sono il cuore di Battiti Live - commenta Alan Palmieri - Quest'anno scenografia e concept daranno ancora più risalto al cuore e ai suoi 'battiti' con un maggiore interazione tra artisti e il pubblico di generazioni diverse che si godrà lo spettacolo nelle piazze, in radio, tv e sul web. Sono felice di condividere per il terzo anno consecutivo il palco con Elisabetta Gregoraci, donna professionalmente ineccepibile ed umanamente vicina ai nostri valori". "Anche per me è un onore poter essere anche quest'anno al fianco di Alan sul palco di Battiti - afferma Elisabetta Gregoraci - É uno show che mi ha conquistata sin dalla prima edizione. Un'emozione che cresce tappa per tappa, il calore del pubblico che ti travolge fino a lasciarti senza fiato, quei 'battiti' che scaldano il cuore e consentono a tutti noi, conduttori, artisti, staff e pubblico, in piazza e a casa, di vivere cinque splendide serate pensando solo a divertirci e ad ascoltare dell'ottima musica. Sarà un'altra estate fantastica, ne sono certa".

