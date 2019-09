Aiello dopo 'Arsenico' presenta 'Ex Voto': "Ecco il mio nuovo pop"

di Chiara Troiano

"C'è dolore. Che dolore dentro me quando piove. Quando piove e tu non stai con me". E' praticamente non avere sentito questo ritornello durante sulle spiagge italiane. Nonostante fosse ben lontano, come musica e testo, dai consueti tormentoni estivi. A riuscire nell'impresa di portare una canzone 'triste' nella stagione calda, Aiello: cantautore 34enne, nato a Cosenza ma trapiantato a Roma, che definisce la sua musica come "un threesome di indie, pop e r'n'b". E dopo avere stravolto l'idea di brano estivo, ora è pronto a presentare la sua musica al pubblico con il primo album 'Ex Voto' (Sony).



Lui stesso è rimasto stupito dal successo di 'Arsenico', questo il titolo del primo singolo: "E' uscito a gennaio e si è fatto strada pian piano, quando ho iniziato a sentirlo sulle spiagge ho pensato: 'Ma stiamo scherzando?'. Che poi intendiamoci, non è una canzone triste. Io non sono uno triste. Amo la malinconia, mi appartiene ma ha tendenza al 'rise up'. C'è sempre una spinta propositiva: l'orizzonte non è mai la tempesta, ma il sole e il mare. E comunque è stato divertente vedere che un pezzo di un 'signor nessuno' si è fatto notare fra almeno 30 uscite estive potentissime".



Poi, la replica del successo con il brano 'La mia ultima storia' e ora il disco 'Ex Voto'. Un titolo emblematico: "L'idea è quella di dire un grazie ad ampio raggio. A chi mi ha permesso di arrivare a questo momento, in maniera astratta. E poi, anche nel titolo, non volevo fare nessuna scelta estremamente pop. Sto provando a dare alla musica un 'nuovo pop' che sia una mescolanza fra indie, pop e r'n'b. Il mio desiderio, al momento, è rompere qualche schema e prendere strade non ancora battute". Il tutto, puntando alla "autenticità", che secondo Aiello è ciò che in questo momento "di crisi incredibile a livello imano, come ci racconta anche la politica", il pubblico ricerca e trova nel cantautorato. Ma nel disco, Aiello, non disdegna una 'incursione' rap. Precisamente, quella di Tormento. La collaborazione è nata da complimenti reciproci scambiati dietro le quinte di 'Battiti Live' e ha portato alla registrazione di 'Sushi': "Quando ho sentito la sua versione - racconta il cantautore - mi sono messo a piangere".



Dopo l'uscita dell'album, prevista per venerdì 20 settembre, Aiello si preparerà alle due date live, già sold ouyt, del 28 novembre alla Santeria Toscana di Milano e del 7 dicembre al Largo Venue di Roma. "I sold out prima di avere ascoltato il disco - commenta - sono un atto di fiducia estremo. Li sfrutterò per far capire la mia idea di arte e bellezza. E' un'occasione preziosa".

