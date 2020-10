Achille Lauro, '1969' sul podio dei dischi più venduti

L'album del cantante veronese, già Disco d'Oro, è uscito il 25 settembre in una speciale riedizione

Un altro successo per Achille Lauro. A poco più di una settimana dall'uscita, '1969 - Achille Idol Rebirth', l’album già Disco d’Oro e uscito il 25 settembre in una speciale riedizione che contiene gli inediti 'Maleducata', soundtrack di Baby 3, e 'C’est la vie' feat Fiorella Mannoia, balza di più di novanta posizioni e si piazza direttamente sul podio delle classifiche di vendita. Il disco del cantante punk glam esploso a Sanremo si piazza al terzo posto, dietro '17' di Emis Killa e 'Zerosettanta vol.3' di Renato Zero.

Lo stesso Lauro, sui social, aveva annunciato l'uscita di '1969 - Achille Idol Rebirth' scrivendo: "Il 25 settembre pubblico la rivisitazione dell’album “1969” icona della musica italiana. Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter-ego 'Achille Idol'".

