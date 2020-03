'Una. Nessuna. Centomila. Il concerto', 85mila biglietti venduti

In occasione della Festa della Donna, le 7 grandi artiste coinvolte nel progetto 'Una. Nessuna. Centomila. Il concerto', l'evento in programma il 19 settembre alla Rcf Arena di Reggio Emilia, hanno voluto ringraziare con un messaggio tutti coloro che hanno già acquistato in prevendita i biglietti, contribuendo alla causa della lotta alla violenza contro le donne.hanno scritto: "Stiamo vivendo un momento difficile e complicato per tutti, ma oggi, che in tutto il mondo da sempre si parla di donne, per noi è doveroso e importante non rinunciare a ringraziare di cuore quelle 85mila persone che, nonostante queste settimane dure, hanno deciso di sostenere una causa così importante come quella dei centri antiviolenza per dire per sempre basta alle violenze sulle donne".

Sono 85mila i biglietti venduti in un mese per il primo grande evento musicale contro la violenza sulle donne, a cui daranno vita le grandi cantanti, ognuna con la propria band.

Le sette voci femminili non saranno da sole: ognuna di loro inviterà un collega, un uomo, perché "per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere univoco, tutti insieme, uomini e donne, contro le violenze". Un titolo scelto non a caso: 'Una', perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne; 'Nessuna', perché nessuna donna deve più essere una vittima; 'Centomila', il numero delle voci che si potranno unire alle sette artiste per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne.

Un momento di festa e condivisione, che nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. I proventi del concerto verranno infatti devoluti a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, "strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime".

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell'ambito dell'evento, sottolineano le cantanti che gli hanno dato vita, verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends&Partners e Riservarossa, sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendita abituali.

