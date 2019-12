'Testa o croce' dei Modà è disco d'oro

Il nuovo album di inediti 'Testa o croce' dei Modà è stato certificato oro. Un disco che arriva a distanza di 4 anni dal precedente lavoro in studio e dopo 2 anni di pausa dalle scene.13 canzoni, ognuna delle quali è un’istantanea di una parte di vita, in cui i fan di tutte le età continuano a riconoscersi.

'Testa o croce' ha raggiunto solo su Spotify oltre 7 milioni di stream che si vanno a sommare ai 4 milioni di stream del singolo 'Quel sorriso in volto' e agli 1,7 milioni del singolo 'Quelli come me', il cui video ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’album è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane consecutive nella Classifica album Fimi-Gfk.

Intanto la band prepara la seconda data del tour già sold out, 4 dicembre, al Forum di Assago, Milano dove i Modà torneranno il 28 e 29 marzo dopo aver girato i palasport di tutta Italia.

