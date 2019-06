'Nuova Era' di Jovanotti si conferma singolo più trasmesso in radio

Anche questa settimana 'Nuova Era' (with Dardust), il nuovo singolo di Jovanotti, si conferma al primo posto della classifica Earone tra i brani più trasmessi in radio. Il singolo è tratto da Jova Beach Party EP, uscito a un mese dal debutto del Jova Beach Party, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana. Una donna metafora di vita, di coraggio, di libertà, di tutte le cose che è l'amore a nutrire. 'Nuova Era' è anche un omaggio alla musica da pista delle ultime quattro decadi, guardando al futuro. Nasce da un testo di Lorenzo appuntato nel cellulare che poi ha cercato una casa sonora per diventare una canzone e l'ha trovata attraverso Riccardo Onori e Christian Rigano. Ma mancava ancora qualcosa per essere la 'Nuova Era' che poteva essere, ed è arrivata la mano di Dario 'Dardust' Faini. Con lui ha preso la sua forma più completa.

Mentre il nuovo EP sta conquistando giorno dopo giorno sempre più ascolti, Lorenzo sta ultimando i preparativi per i party che animeranno 15 spiagge italiane, a partire dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro (sold out). Sono 63 al momento gli ospiti confermati, provenienti da 23 Paesi di tutto il mondo, che in ciascuna tappa si alterneranno a decine sul palco con Lorenzo, per una festa che comincerà intorno alle ore 16 e andrà avanti fino a sera inoltrata.

