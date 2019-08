'Mambo Salentino' dei Boomdabash in vetta a classifica airplay radio

'Mambo Salentino', il brano dei con Alessandra Amoroso, conquista il primo posto della classifica airplay radio dei brani più trasmessi, risultando il brano più suonato dalle emittenti radiofoniche nazionali della settimana. Il singolo, già certificato disco di platino dalla Fimi/Gfk e tra i più ascoltati su Spotify, è una summer hit in stile Boomdabash, una delle reggae band italiane in grado di mixare elementi reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop. Grazie a un sound coinvolgente e a un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti, 'Mambo Salentino' è un pezzo in cui melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano in un tutt'uno.

Continua nel frattempo il 'Per un milione tour' della band che sta registrando sold out e li vedrà impegnati fino a fine settembre lungo tutta la penisola tra club, festival e summer arena. I quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) proporranno dal vivo molti brani del loro ultimo lavoro 'Barracuda-Predator Edition 2019'. Ad accompagnarli sul palco anche il noto batterista Carmine B dog, compagno d'avventura di questa tournèe live. Durante le performance non mancherà l'occasione di ripercorrere i momenti più salienti della loro carriera musicale, riascoltando i loro maggiori successi, da 'Portami con te' al 'Il solito Italiano', senza dimenticare 'Non ti dico no', cantato con Loredana Bertè, nonché il brano più tramesso in assoluto dalle radio del 2018. Durante i concerti dal vivo non mancherà inoltre la possibilità di ascoltare 'Per un milione', brano presentato a Sanremo 2019 che a distanza di oltre 5 mesi continua a riscuotere grande successo, già certificato doppio disco di platino dalla Fimi/Gfk e il cui video ha superato 60 milioni di view sulla rete, anche disponibile nella versione spagnola 'Que Te Enamores' featuring Cupido e Portusclan El tigre. Le prevendite delle nuove date del 'Per un milione tour' sono disponibili sui canali Boomdabash e acquistabili direttamente sul posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata