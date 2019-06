'Maledetti quegli anni '90' ecco il nuovo singolo del Piotta

Maledetti quegli Anni '90 è il titolo del nuovo singolo e video di Piotta da venerdì 28 giugno in radio e su YouTube/Vevo. Il terzo estratto dall'ultimo album 'Interno 7' è forse il capitolo più emotivo di tutta la tracklist, la riflessione profonda da cui è scaturito questo concept album sul tempo, nel ricordo del padre recentemente scomparso. Il singolo è disponibile in radio e su Spotify in una versione remix prodotta da Matteo Swan (Clementino, ENzo DONG, Mudimbi, ToDieFor, etc.), caratterizzata da quelle sonorità graffiti pop che si sposano perfettamente con il testo.

Sicuramente una scelta stilistica anti-estiva, nel senso discografico del termine, e in controtendenza rispetto al marketing musicale fatto di ritmi latino-americani a tutti i costi. Nel suo percorso, originale e fuori dai cliché come sempre, Tommaso Piotta fotografa, invece, tra melodia ed immagini una panoramica di un'estate diversa, ma non per questo meno bella. Un viaggio dove riflettere i suoi 40 anni e i 20 anni di musica vissuta a 360°. Nelle immagini firmate da Glauco Citati, un videoclip "on-the-road", un viaggio estivo Anni '90 a ripercorrere il rapporto con il padre Franco, omaggiato anche con uno spezzone originale tratto da una VHS di famiglia, metafora dell'amore tra ogni genitore e ogni figlio.

"Tu eri di fronte a me, con più estati davanti di quante ne avessi alle spalle", canta Piotta, mettendo in parole e musica i mille ricordi del recente passato e le sensazioni del presente, in quei momenti in cui la mancanza dei genitori si fa sentire.

La minuziosa ricostruzione scenografica riporta in scena numerosi elementi ed oggetti vintage tipici dei '90, creando quell'atmosfera cara alle generazioni che l'hanno vissuta e il playback del protagonista s'inserisce nello scambio padre-figlio realizzato dagli attori protagonisti. Come padre l'attore Alessio De Persio (Suburra la serie 1&2, Sulla mia pelle di A. Cremonini, In Treatment di S. Costanzo, Una pallottola nel cuore di L. Manfredi, etc.), come figlio l'esordiente e giovanissimo attore teramano Luca Pulcini.

Intanto prosegue 'Interno 7 Summer Tour' con nuove date in continuo aggiornamento:

29 giugno Nomi (TN) Nomi on the Rock

12 luglio Fara Gera d'Adda (BG) Fara Rock

13 luglio Fiorano Modenese (MO) Fiorachella Festival

18 luglio Inveruno (MI) Rockantina

25 luglio Venaus (TO) Alta Felicità

26 luglio Pineta di Levante Viareggio (LU) Festa del Autogoverno

28 luglio Teano (CE) Festa della Birra

1 agosto Roma Sessantotto Village

8 agosto Grottammare (AP) Diffusioni Festival

14 agosto Porto San Elpidio (FM) Polpette & Pampero Summer Festival

23 agosto Mogoro (OR) Rockaxia

24 agosto Pordenone Festa in Piassa

1 settembre Romano D'ezzelino (VI) AMA Music Festival

6 settembre Nichelino (TO) Festa patronale

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata