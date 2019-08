'Machete Mixtape 4' da record: primo in classifica da 6 settimane

Nuovo primato per 'Machete Mixtape 4' (Machete Empire Records/Sony Music Italy): l’album, infatti, è primo in classifica da 6 settimane (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), battendo il precedente record di 5 settimane consecutive per un disco dalla sua uscita.

Il nuovo album firmato Machete ha raggiunto anche un altro importante traguardo, ottenendo il disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Inoltre, i brani 'Ho paura di uscire 2' e 'Yoshi' sono stati certificati platino, mentre 'No way', 'Mammastomale', 'Star wars' e 'Marylean' sono stati certificati oro.

'Machete Mixtape 4' ha conquistato anche un record italiano su Spotify nella prima settimana dall’uscita, diventando l’album con il maggior numero di stream in una settimana, con oltre 54 milioni di stream. Già a sole 24 ore dalla sua uscita, l’album aveva registrato anche il primato italiano su Spotify per il maggior numero di stream in un giorno, con un totale di 13.081.724 stream e, inoltre, 9 brani contenuti nel mixtape sono entrati da subito nella Spotify Global Top200 Chart.

Grazie ai ripetuti successi, la crew più longeva d’Italia continua a dimostrare la forza dei suoi progetti e la qualità delle sue proposte artistiche! I record assoluti italiani di stream in un giorno e in una settimana su Spotify, infatti, restano in casa Machete/Sony: è stato il 'frontman' Salmo ad aver ottenuto prima di oggi entrambi i riconoscimenti, grazie al suo ultimo lavoro in studio 'Playlist', con il quale aveva collezionato quasi 10 milioni di stream in 24 ore e oltre 43 milioni in una settimana.

'Marylean', brano del mixtape che vede protagonisti Machete, Salmo, Nitro e Marracash, con la produzione di Low Kidd, è al momento in rotazione radiofonica.

L'album vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton. Fondata nel 2010 a Olbia, la crew, trainata dal successo del 'frontman' Salmo, si è trasferita nel 2012 a Milano ed è attualmente composta da Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker.

Nel nuovo album della crew Machete, oltre a molti ospiti, si nota la presenza di Lazza, che fa parte dell’etichetta 'sorella' 333 Mob (fondata da Low Kidd e Slait), Beba e tha Supreme, che lavorano da anni in esclusiva e a stretto contatto con la crew e il team creativo di Machete.

