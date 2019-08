'La tua futura ex moglie': in arrivo il nuovo singolo di Willie Peyote

La canzone anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita entro la fine del 2019 per Virgin Records

Da venerdì 30 agosto è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo atteso singolo del cantautore e rapper Willie Peyote, 'La Tua Futura Ex Moglie'. È già possibile, inoltre, presalvare il brano su Spotify. Il singolo anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita entro la fine del 2019 per Virgin Records (Universal Music Italia).

Con 4 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

Il suo ultimo progetto, 'Sindrome di Tôret', pubblicato nel 2018, viene accolto molto positivamente e raggiunge la Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti, contemporaneamente il brano 'Ottima Scusa' viene certificato disco d'oro. Sempre dello stesso anno è la sua collaborazione con i Subsonica, con i quali incide la traccia 'Incubo', firmando un sodalizio che non si traduce solo in studio ma anche nella dimensione live: Willie, infatti, è ospite fisso di tutte le date nei palazzetti dello sport del tour del gruppo torinese

