"La Isla", Giusy Ferreri canta assieme ad Elettra Lamborghini

E' un inno all'estate e alla leggerezza che ha tutta l'ambizione di diventare il nuovo tormentone estivo. Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini cantano insieme per la prima volta il brano "La Isla", disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione in radio dal prossimo 3 luglio. Il singolo, in uscita per RCA/Island Records, è prodotto da Takagi e Ketra, che rinnovano la fortunata collaborazione con l'ex concorrente di X Factor, dopo i successi del recente passato "Amore e Capoeira" e "Jumbo".

