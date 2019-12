'Cremonini 2C2C The Best Of' debutta al numero 1 dei dischi più venduti

Subito al numero 1 della classifica di vendita il nuovo 'Cremonini 2C2C The Best Of', la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini uscita lo scorso 29 novembre e anticipata dal primo singolo 'Al telefono', il brano più trasmesso dalle radio italiane e il video più programmato dalle TV a sole due settimane dalla sua uscita.

'Cremonini 2C2C The Best Of' contiene 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate, grazie alle quali per la prima volta è possibile svelare la magia della nascita delle canzoni e cogliere il loro processo creativo.

Cremonini è stato protagonista nella sua Bologna della cerimonia di inaugurazione delle luminarie di via D’Azeglio dedicate quest’anno alla canzone 'Nessuno vuole essere Robin', davanti ad una folla di migliaia di persone che hanno partecipato alla cerimonia.

Partirà il 21 giugno da Lignano (Stadio Teghil) il Cesare Cremonini Tour 2020 che poi proseguirà a Milano (27 giugno San Siro), a Padova (30 giugno Euganeo), a Torino (4 luglio Olimpico), 7 luglio a Firenze (Artemio Franchi), il 10 luglio a Roma (Olimpico) il 14 luglio a Bari (Arena della Vittoria) prima di chiudersi il 18 luglio all’autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari di Imola. Il Cremonini Stadi 2020 è organizzato da Live Nation Italia, media partner è Radio Italia Solo Musica Italiana.

