Mike Love, cofondatore e storico cantante dei Beach Boys, è morto all’età di 85 anni nella notte di sabato. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. La notizia è stata comunicata dalla sua addetta stampa, Katie Altman, che ha ricordato l’artista come un’icona della cultura americana, sottolineandone il talento e l’influenza esercitata su intere generazioni di musicisti.

«Con grande rispetto, vi comunico che Mike Love è morto questa sera, circondato dalla sua famiglia», ha dichiarato Altman. «Sarà ricordato per il suo talento unico e per l’ispirazione che ha dato a generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava nell’esibirsi per i suoi amati fan».

Dai successi dei Beach Boys alla fama internazionale

Nato artisticamente negli anni Sessanta, Mike Love fondò i Beach Boys insieme ai cugini Brian, Carl e Dennis Wilson. Il gruppo conquistò rapidamente il pubblico internazionale grazie a brani spensierati dedicati al surf, alle automobili e alle ragazze, diventando uno dei simboli della musica pop americana.

Love fu tra le voci più riconoscibili della band, protagonista di successi intramontabili come California Girls e Surfin’ USA. Tra il 1963 e il 1966, i Beach Boys portarono più di una dozzina di canzoni nella Top 20 statunitense, raggiungendo il primo posto in classifica con brani come I Get Around, Help Me, Rhonda e Good Vibrations. Nel corso della loro carriera, i dischi del gruppo hanno venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Una carriera tra successi, collaborazioni e scontri

La storia dei Beach Boys è stata caratterizzata da grandi successi musicali, ma anche da rapporti personali complessi. Nel corso degli anni, Mike Love e i fratelli Wilson hanno alternato momenti di intensa collaborazione a contrasti e scontri legali, che hanno segnato diverse fasi della storia della band.

Il contributo di Love alla musica è stato riconosciuto anche a livello istituzionale: nel 2025 è stato inserito nella Songwriters Hall of Fame, importante riconoscimento per il suo lavoro come autore e interprete.

Gli ultimi mesi e l’omaggio dei fan

Nel corso di quest’anno, Mike Love aveva annullato numerosi concerti dei Beach Boys. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo importante della storia della musica internazionale e lascia il ricordo di un artista che ha contribuito a definire il sound e l’immaginario della California degli anni Sessanta.

Con le sue canzoni e le sue esibizioni, Love ha lasciato un’eredità musicale destinata a continuare nel tempo, conquistando generazioni di appassionati in tutto il mondo.