Con un post affidato a Instagram, i Tazenda, band etno-rock sarda, ha diffuso la notizia della morte di Gigi Camedda, tra i fondatori del gruppo e l’ultimo ancora presente nella formazione fin dalle origini: aveva 66 anni. Dei Tazenda è stato voce e tastierista. Ha partecipato con gli altri membri a due edizioni del Festival di Sanremo: nel 1991 portarono sul palco “Spunta la Luna sul monte” e nel 1992 “Pitzinnos in sa gherra”.

Camedda è morto all’ospedale di Sassari, dove era ricoverato già da tempo per malattia. Il sindaco del capoluogo sardo ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia dedicando un post Facebook al musicista, che ha definito “un fratello maggiore”.

“Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop”, ha scritto il sindaco.