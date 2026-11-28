Cuore, passione ma soprattutto musica. Dopo una stagione di concerti negli stadi e nelle grandi arene all’aperto, Cesare Cremonini apre un nuovo capitolo del proprio percorso artistico. L’artista bolognese ha incanta l’Unipol Arena di Bologna con il suo nuovo spettacolo ‘Amatour’. Sette i concerti in programma nella sua città, che lo ha accolto in modo trionfale con un tutto esaurito e un entusiasmo trascinante. E’ la prima volta che Bologna ospita lo stesso artista per sette date nell’ambito di una medesima tournée. “Per me è un grande onore potermi presentare alla mia città come un vostro ‘Amateur’”, dice dal palco visibilmente emozionato Cremonini in avvio di serata. In Amatour convivono rock’n’roll, glam rock, musical e canzone d’autore. Lo spettacolo alterna momenti di grande energia a passaggi più intimi.In un’epoca in cui le grandi produzioni musicali affidano un ruolo sempre più centrale alle immagini, Cremonini sceglie una direzione opposta. Niente maxischermi: l’obiettivo è riportare l’attenzione del pubblico sugli artisti. Da questa visione nasce un palco centrale, completamente circondato dagli spettatori.

“Questo palco centrale ci permette di guardarci negli occhi a 360 gradi. Una notte davvero lunga. Arriviamo tutti con il cuore pieno di emozione”, le parole dell’artista. Abbigliamento total black, con frac lungo, kilt a coprire i pantaloni e un bastone brandito per trascinare il pubblico e la band, Cremonini si esibisce con una chitarra e un piano in oro molto glamour. Alle spalle una mega scenografia con l’ologramma di un teschio e che balla sarà il leit motiv della serata.L’avvio è all’insegna dell’energia pura con ‘Paparazzi’, il singolo che sta spopolando nelle radio, cantato insieme a Fabri Fibra anche lui sul palco. In ‘Amateur’, la canzone che dà il titolo all’album, appaiono un ologramma e la voce di Salmo. Le prime vere emozioni con ‘La nuova stella di Brodway’, tutta l’arena canta con i telefonini illuminati. Con ‘Ora che non ho più te’, pezzo diventato già un classico, sale ancora l’adrenalina. “Quello che faccio è bello perché non ha un biglietto di ritorno”, ribadisce Cremonini.

“Ognuno deve guardare dentro di sé anche in un momento collettivo. Ci vorrebbe un finale positivo per tutte le cose e allora io penso a un amico e a un bastone. Quello che vorrei stasera. Tu sei un amico e un bastone”, aggiunge. E parte ‘Maggese’ altro classico che fa salire i decibel tra il pubblico di Casalecchio con tanto di coreografia di beatlesiana memoria. Quando parte ‘Greygoose’, Cremonini la considera una canzone “che serve ad elevate il nostro spirito”. Quindi dopo una intima ‘Deve essere cosi’ con tanto di breve pausa per soccorrere una persona che si sente poco bene c’è in ‘Disturbo mentale’ un saggio di puro rock and roll con tanto di duetto in puro stile anni 70/80 con il sassofonista statunitense Donny McCaslin, tra le personalità più riconosciute del jazz contemporaneo, già al fianco di David Bowie. Il pubblico torna a ballare e cantare con ‘Logico #1’ uno dei suoi classici. Un altro classico ‘Vorrei’ scalda i cuori dell’arena. Sorprendente l’intermezzo jazz con ‘Figlio di un re’, ‘La ragazza del futuro’ e ‘Una come te’ seguita da ‘Lady Madonna’ in cui la band di quattordici musicisti, tra collaboratori storici e nuove presenze, sotto la direzione musicale di Alessandro ‘Doc’ De Crescenzo, si diverte grazie a una sezione di fiati che spicca su tutto.

I brani di ‘Amateur’ costituiscono l’ossatura narrativa dello show e dialogano con i grandi successi del repertorio di Cremonini. Nuovi arrangiamenti, che spaziano dal rock al jazz a momenti acustici per un viaggio musicale in cui convivono passato, presente e futuro. Il finale è tutto dedicato ai suoi grandi successi. L’arena di Casalecchio esplode, tutti in piedi, per una versione pop-rock di ’50 special’ seguita da ‘Marmellata’ altro classicone, con i versi dedicati a due miti come Ayrton Senna e Roby Baggio, non a caso cantata con tanto di sciarpa del Bologna al collo. A chiudere una versione al piano molto suggestiva di ‘Poetica’ seguita da ‘Mega Linz’ prima dell’apoteosi con ‘Un giorno migliore’ cantato a squarciagola da tutto il pubblico. Dopo i sette concerti bolognesi, il tour di Cremonini proseguirà all’Inalpi Arena di Torino e all’Unipol Forum di Milano.