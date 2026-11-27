Roma si prepara ad accogliere The Cardigans sabato 17 luglio 2027: la band svedese sarà protagonista al Roma Summer Fest, per la sua unica data italiana, sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra le formazioni più celebri della scena indie-pop internazionale, The Cardigans hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie a un sound inconfondibile e a una serie di singoli diventati successi internazionali. Da ‘Lovefool’, consacrata anche dalla colonna sonora del film ‘Romeo + Juliet di Baz Luhrmann’, a ‘My Favourite Game’ ed ‘Erase/Rewind’, passando per ‘Carnival’ e ‘Step On Me’, la band ha firmato alcune delle canzoni più riconoscibili degli ultimi trent’anni.

La band svedese di Nina Persson tra indie e pop

Brani che continuano ancora oggi a registrare milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, confermando la capacità del gruppo di attraversare epoche e generazioni e mantenere un posto di rilievo nella scena musicale internazionale. Guidati dalla voce di Nina Persson, The Cardigans hanno costruito un’identità sonora capace di muoversi tra melodie pop e sonorità alternative, evolvendosi nel tempo senza perdere la propria cifra stilistica. L’appuntamento del 17 luglio rappresenta un’occasione unica per ritrovare dal vivo la band in Italia e ripercorrere un repertorio che, a oltre trent’anni dagli esordi, continua a conquistare ascoltatori in tutto il mondo, confermando il fascino e l’attualità di una delle band più rappresentative della scena indie-pop internazionale.