Mika torna nel 2027 per celebrare il 20esimo anniversario del suo iconico album di debutto multiplatino, Life In Cartoon Motion, con un’edizione speciale dell’album e un volume illustrato, e un grande tour internazionale che arriverà in Italia il prossimo 13 novembre, all’Unipol Dome di Milano. Era il 2007 quando un giovane artista dalla voce straordinaria, dall’immaginazione senza confini e da un universo brillantemente colorato, esplose sulla scena musicale internazionale. Il suo album di debutto è diventato uno di quei rari dischi che definiscono un’epoca ed è entrato a far parte della vita di milioni di persone. Oggi, a vent’anni di distanza, Mika pubblica una nuova versione dell’album dal titolo ‘Life In Cartoon Motion – Anniversary Edition‘, che include anche cinque nuovi brani, frutto della collaborazione con Greg Wells, produttore dell’album originale del 2007.

Mika pubblicherà inoltre uno sfarzoso volume illustrato di grande formato, che raccoglie tutto il lavoro visivo e creativo realizzato in carriera, parte fondamentale del suo percorso parallelamente alla musica. Il volume porta la prestigiosa firma dell’autore e curatore di fama internazionale Thierry-Maxime Loriot, i cui precedenti best seller e le mostre di successo mondiale sono dedicati tra gli altri a Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler e Viktor & Rolf.

“‘Life in Cartoon Motion’ è stato scritto a Londra – afferma Mika – nel seminterrato della casa di famiglia. Sono passati vent’anni da quel periodo, ma una cosa non è cambiata: la consapevolezza che questo album mi ha cambiato la vita. Volevo davvero creare qualcosa di davvero speciale. Questo album e il suo universo visivo sono nati nella mia camera da letto, da un pianoforte verticale della mia infanzia, da disegni e dipinti fatti nella cucina di casa e da vestiti realizzati con la nostra macchina da cucire. È nato dalle storie di amici, famiglia e dalla città della mia adolescenza, Londra. Vent’anni dopo, alcune persone ci sono ancora e altre non ci sono più – prosegue il cantante -. La vita ha fatto il suo corso. La cosa più straordinaria è pensare che milioni di persone abbiano voluto entrare con me in quel mondo. Mi rendo conto di quanto sia incredibile ciò che quell’album ha spalancato. Questo anniversario ha il sapore di riconnessione, di celebrazione e anche di provocazione: vivere la vita più in cartoon motion! Vorrei celebrare la creatività senza paura, la creatività gioiosa, poetica e feroce, in cui abbiamo avuto la fortuna di crescere e che la nostra incredibile madre ci ha trasmesso tanti anni fa.”

Quando acquistare i biglietti

Il tour ‘Live in Cartoon Motion’ partirà dalla Francia, il 10 ottobre e dopo aver attraversato tutta l’Europa arriverà in Italia, il 13 dicembre, all’Unipol Dome di Milano.I biglietti saranno disponibili in prevendita da martedì 1° dicembre alle 10:00. La vendita generale partirà venerdì 4 dicembre alle 10:00 (ora locale)