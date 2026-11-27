Jovanotti ha ricevuto oggi la Lupa Capitolina dalle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Questo riconoscimento arriva in un anno speciale, pieno di emozioni. Se mi sento un ragazzo fortunato? Sì”, ha dichiarato il cantante in Campidoglio. “Quanto mi sento romano? Sono nato qui. Mi sento romano, ma anche toscano perché la mia famiglia è di lì – ha spiegato ancora Jovanotti – mi sento cittadino del mondo, come del resto sono i tutti i romani. Ma questa città resta un punto di riferimento. Roma è la mia culla, qui è nato il mio amore per le cose belle, per la simpatia e l’empatia delle persone. Che canzone dedicherei a Roma? ‘Sono un ragazzo fortunato’”.

Lorenzo Cherubini Jovanotti con Roberto Gualtieri, prima di ricevere la Lupa Capitolina in Campidoglio. Venerdì 27 Novembre, 2026 (Photo by Valentina Stefanelli/LaPresse)

“Sono nato e cresciuto a Roma. Il mio occhio, il mio orecchio e i miei sensi si sono formati qui, dove ho i ricordi più importanti della giovinezza. Mio padre era innamorato di Roma e ce lo trasmetteva”, ha detto ancora Jovanotti dopo che il sindaco di Roma gli ha conferito la massima onorificenza della Capitale. “Questa è una città che ti fa crescere, che mi ha educato alla bellezza e al cosmopolitismo”, ha aggiunto, spiegando che “per tanti anni ho abbandonato Roma, perché il centro del mio lavoro è diventato Milano. Ma ultimamente ho una nuova voglia e un nuovo desiderio di stare qui, anche se non ho più punti d’appoggio”.

La Lupa Capitolina

La Lupa Capitolina è la massima onorificenza conferita da Roma Capitale, consegnata dal sindaco della città a personalità e enti che si sono distinti per meriti culturali o artistici o per il loro legame con la città.