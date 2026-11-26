Problema di salute per Mario Biondi che ha annunciato l’interruzione del suo tour e lo spostamento dei concerti di Genova, Cagliari e Sassari a gennaio 2027. “Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando… e a quanto pare è arrivato anche il mio momento – scrive l’artista su Instagram – Purtroppo, qualche tempo fa è emerso un piccolo problema di salute che ho tentato, diciamo, di gestire e conviverci almeno fino alla fine di questo anno e del ventennale, purtroppo però ora sono costretto a fermarmi, necessito di un piccolo intervento e qualche giorno di riposo per recuperare.

I prossimi 3 concerti previsti in Italia, a Genova, Cagliari e Sassari verranno recuperati nelle seguenti date: 20 gennaio 2027 Genova, 22 gennaio 2027 Sassari e 23 gennaio 2027 Cagliari”. Biondi si dice anche dispiaciuto per “il concerto a Guadalajara, per il quale sono costretto a rinunciare, spero di avere un’altra opportunità per poter incontrare il pubblico messicano. Ho cercato fino all’ultimo di andare avanti, ma è arrivato il momento di fermarmi. Ci rivediamo il 10 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox. Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l’affetto e la comprensione”.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date. Coloro che non potranno partecipare ai concerti nelle nuove date potranno richiedere il rimborso entro il 25 Dicembre 2026, attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.