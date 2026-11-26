Mario Biondi costretto al sospendere il suo Tour. Lo ha annunciato lo stesso artista con un video su Instagram in cui fa sapere di dover gestire qualche problema di salute. “Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando… e a quanto pare è arrivato anche il mio momento!”, ha scherzato Biondi spiegando: “Purtroppo, qualche tempo fa è emerso un piccolo problema di salute che ho tentato, diciamo, di gestire e conviverci almeno fino alla fine di questo anno e del ventennale, purtroppo però ora sono costretto a fermarmi, necessito di un piccolo intervento e qualche giorno di riposo per recuperare”. I prossimi 3 concerti previsti in Italia, a Genova, Cagliari e Sassari verranno recuperati nelle seguenti date: 20 gennaio 2027 Genova, 22 gennaio 2027 Sassari e 23 gennaio 2027 Cagliari. “Ci rivediamo il 10 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox. Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l’affetto e la comprensione”, ha concluso.