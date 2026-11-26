Luca Barbarossa dà sfogo al suo amore per il jazz con il nuovo album ‘Pepita e la rivoluzione’, in uscita venerdì 27 novembre in formato fisico e in digitale, pubblicato da Margutta 86, distribuito e curato dalla divisione Classics & Jazz di Universal Music. Nel lavoro ci sono nomi tra i più importanti della scena italiana, come Paolo Fresu, con la sua magica tromba, Danilo Rea al piano e Paolo Buonvino, compositore di colonne sonore per molti registi italiani, da Muccino a Virzì, che ha curato gli arrangiamenti del disco. “Mi sento come alla maturità, emozionato come un bambino ma felice di aver portato a termine questo lavoro come volevo. Ascolto dischi degli anni 40′ e ’50, è stato mio padre a trasmettermi questa passione, portandomi a vedere grandi jazzisti”, dice il cantautore romano, presentando il disco alla stampa. “Ma io resto un canzonettaro”, precisa lui, con l’autoironia che lo contraddistingue. In effetti l’approccio compositivo resta quello della canzone d’autore classica, sulla quale però si innestano suoni e arrangiamenti dal sapore jazz, con la libertà espressiva di un genere che ha l’improvvisazione come sua caratteristica base, ma che viene incanalata all’interno della struttura canzone.

“Ho voluto fare un disco dove ogni strumento emette un suono”

La spontaneità e la freschezza dei pezzi emerge anche da come è stato suonato e scritto l’album dai musicisti, come spiega Barbarossa: “Ho voluto fare un disco dove ogni strumento emette un suono, se fosse andata via la corrente non ce ne saremmo accorti, tutto è avvenuto in studio di registrazione, con la voce ho fatto il jazzista, costruendo melodie compatibili con quelle dei musicisti. Ci tenevo che non fosse fatto a distanza, oggi ci si scambia i file ma noi abbiamo composto questo disco insieme”. Il songwriter capitolino ci tiene a sottolineare che si tratta di “una scelta stilistica e non ideologica”. “Non ho nulla contro la tecnologia, se la usiamo e non ci facciamo usare possiamo scatenare una creatività pazzesca. Anche la chitarra elettrica è tecnologia ma non per questo cancelliamo Jimi Hendrix”.

“Nelle mie canzoni ci sono più domande che risposte”

Sul ruolo del cantautore l’autore di ‘Via Margutta’ chiarisce: “Nelle mie canzoni ci sono più domande che risposte, le canzoni hanno un potere salvifico. Fare il compito su Gaza o sul clima perché si deve fare mi sembra riduttivo ma c’è sempre qualcosa dettato dai tempi in cui viviamo, però se mi racconti solo del Rolex o della Ferrari che ti vuoi comprare non mi coinvolgi. Non bisogna prendere di petto le questioni ma far aprire gli occhi”. Il titolo dell’album “si può parafrasare in amor y revolucion perché mette insieme privato e ciò che ci succede intorno, che inevitabilmente ci influenza”. La title track, che apre il disco, “è come un una danza con cui una donna affascina tutti mentre intorno si prepara la rivoluzione e la domanda angosciante è: chi sarà il primo a tradire rivoluzione”, spiega Luca, che poi afferma: “Dopo tante rivoluzioni tradite è ora di credere nei cambiamenti e non nella rivoluzione”. Per ‘Notti Bianche’, l’ispirazione e l’omaggio portano a Dostoevskij: “Sono un ignorante ma sono curioso e passerei la vita a studiare. Sono andato alle letture di Dostoevskij di Paolo Nori, avevo appena regalato quel libro a mia figlia e l’ho trovato appoggiato al pianoforte di Paolo Buonvino quando sono andato a trovarlo: ho capito che era destino”. Tra gli episodi più riusciti c’è ‘Inferno e Paradiso’, che profuma di Cuba e ‘Buena Vista Social Club’ mentre ‘Marcia la guerra’, dall’andamento walzer, racconta gli ultimi momenti della vita di un giovane soldato durante la Grande Guerra, a testimonianza dei diversi colori della tavolozza del disco. Barbarossa presenta il nuovo album stasera al Blue Note di Milano e con una serie di concerti all’Auditorium del Parco della Musica a Roma dal 2 al 9 gennaio 2027 con ‘Pepita Live club’.