A trent’anni dalla sua pubblicazione, ‘Dentro me’ torna protagonista dal vivo con un tour che nel 2027 riporta sul palco uno dei capitoli più significativi della storia artistica dei La Crus. Un’occasione per riscoprire un disco che ha segnato una tappa fondamentale nell’evoluzione musicale della band e di quella stagione irripetibile della musica alternativa degli anni ‘90 in Italia e che conserva ancora oggi una straordinaria forza espressiva.

Pubblicato nel 1997, ‘Dentro me’ è il loro secondo album e rappresenta un momento importante nello sviluppo del linguaggio musicale della band. La cifra distintiva dei La Crus è proprio la capacità di far convivere due mondi musicali apparentemente distanti: il loro background musicale che affonda le radici nella new wave, dai Joy Division fino alle suggestioni elettroniche e alle atmosfere del trip-hop dei Massive Attack, e il recupero della grande tradizione della canzone d’autore italiana. Un incontro originale, che proprio in quegli anni dialogava con il clima musicale della stagione bristoliana e che nei La Crus trovava una sintesi personale e innovativa. Elettronica, ritmi ipnotici, atmosfere notturne e scrittura d’autore si fondono così in un equilibrio inedito, lontano dalle coordinate più convenzionali dell’immaginario rock.

Con brani come ‘Come ogni volta’, ‘Per mano’, ‘Dentro me’, ‘Correre’ e ‘La luce al neon dei baracchini’, l’album restituisce alcune delle espressioni più riconoscibili della poetica dei La Crus: una musica in cui parole, melodie e arrangiamenti costruiscono un immaginario personale, sospeso tra malinconia, inquietudine e introspezione. Il disco vede inoltre la partecipazione di importanti musicisti della scena italiana e internazionale, tra cui Vinicio Capossela, Hugo Race, Cristina Donà, Vincenzo Costantino Chinasky, Cristiano Godano e Manuel Agnelli.

Le date

Apr 8 – SANTERIA – Milano

Apr 14 – MONK – Roma

Apr 15 – VIPER c/o TENAX – Firenze

Apr 16 – HIROSHIMA MON AMOUR – Torino

Apr 21 – NEW AGE – Roncade (TV)

Apr 29 – LOCOMOTIV CLUB – Bologna