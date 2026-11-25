A marzo 2027 Nesli torna sul palco con Il Club Tour 2027, al Largo Venue di Roma, il 24 marzo, e in Santeria Toscana 31 di Milano, il 25 marzo. La dimensione dei club farà da cornice ai due appuntamenti primaverili in uno spazio intimo, che vuole accorciare la distanza con il pubblico. In questa veste, il concerto diventa un’occasione per attraversare insieme tutto il mondo musicale di Nesli,

dalle radici hip-hop alla dimensione pop e cantautorale che ne ha progressivamente definito la scrittura, diversa ma con la stessa inconfondibile intensità. Nel corso degli anni, le sue canzoni hanno dato voce a esperienze personali e sentimenti condivisi, raccontando fragilità, relazioni, cambiamenti e crescita. Una dimensione narrativa che continua a caratterizzare anche la sua produzione più recente, come testimoniano i recenti singoli Un giorno dopo l’altro e Il tuo posto preferito, nei quali Nesli torna a esplorare le dinamiche dei rapporti umani attraverso immagini quotidiane e riflessioni intime.

Chi è Nesli

Nesli, nome d’arte di Francesco Tarducci (Senigallia, 29 dicembre 1980), è un cantautore italiano che nel corso della sua carriera ha attraversato e reinventato diversi linguaggi musicali: dall’hip-hop degli esordi a un pop d’autore intimo, melodico e fortemente autobiografico. La sua cifra stilistica è sempre stata l’introspezione: testi diretti, emotivi, spesso legati ai temi della fragilità, dell’amore, della crescita personale e della ricerca di equilibrio. Con il tempo ha affinato una scrittura sempre più essenziale e matura, avvicinandosi a sonorità pop contemporanee senza perdere autenticità. Tra gli album più noti si ricordano “Fragile–Nesliving Vol.2”, contenente “La fine”, uno dei pezzi più celebri della musica italiana, gli album più famosi “Nesliving Vol.3”, “Andrà tutto bene” e “Kill Karma”. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Buona fortuna amore”. Negli ultimi anni ha proseguito il suo percorso in modo indipendente, pubblicando album come “Nesliving Vol.4: il seme cattivo” (2023) e singoli come “Oceani e Tsunami” (2025), che segnano l’inizio di un progetto più luminoso e consapevole della sua carriera. La produzione recente mostra un artista più sereno, capace di unire profondità emotiva e immediatezza, con arrangiamenti moderni e una forte attenzione alla dimensione live. Oggi Nesli rappresenta una voce personale e riconoscibile nel panorama musicale italiano: un cantautore che ha saputo evolversi restando fedele alla propria identità.