Il Liceo Tasso di Roma ha accolto a sorpresa martedì 24 novembre Ghali, protagonista di un incontro con gli studenti della scuola. L’occasione è stata quella di ripercorrere dieci anni di carriera, dagli inizi ai traguardi raggiunti, raccontando anche la nascita e il percorso di STO RECORDS, il progetto discografico e creativo fondato dall’artista che quest’anno celebra il suo decennale. Molte le curiosità e gli spunti emersi dalle domande dei ragazzi, che hanno portato il confronto sul rapporto con le proprie radici e con il quartiere d’origine, sulle motivazioni che accompagnano la scrittura musicale e sulle responsabilità di un artista nel dibattito pubblico. Si è parlato anche di inclusione di scuola e del ruolo del rap nel dare voce alle realtà di periferia. “Italia razzista? I Paesi non sono razzisti, sono alcune persone che si muovono in modo razzista”, ha spiegato Ghali che poi ha parlato del ruolo generalmente accogliente dell’Italia. Un incontro che ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino il percorso di Ghali e di condividere con lui riflessioni e domande sui temi che attraversano la società di oggi.