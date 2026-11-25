E’ morto all’età di 65 anni Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, una delle band simbolo degli anni Ottanta. Nel 2022 aveva rivelato di essere affetto da un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio.

La morte di Taylor è stata confermata dalla famiglia e dai suoi compagni di band attraverso un comunicato pubblicato sui social e sul sito ufficiale dei Duran Duran. “Dal momento in cui arrivò a Birmingham dal Nord-Est dell’Inghilterra, con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che avremmo potuto diventare, portò nella nostra musica un’energia e una grinta inconfondibili”, ha dichiarato la band. “Il suo modo di suonare ha dato forza alle canzoni che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Con il suo umorismo asciutto, accompagnato da una visione della vita meravigliosamente pragmatica, schietta e senza sentimentalismi, ci ha sempre mantenuti con i piedi per terra e ha dato alla band quel carattere distintivo che ci ha accompagnati negli straordinari anni successivi”, ha aggiunto. Taylor aveva rivelato di combattere da diversi anni contro un tumore la sera in cui i Duran Duran sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame, nel novembre 2022. Il chitarrista, per questo motivo, non prese parte alla cerimonia.

Taylor entrò nella band nell’aprile 1980, contribuendo alla formazione originale e agli album più celebri, e lasciò il gruppo nel 1986. Tornò tra il 2001 e il 2006 con la formazione classica per la reunion. Lo stile chitarristico di Taylor ha contribuito a definire il sound dei Duran Duran, la cui ascesa nelle classifiche fu strettamente legata al lancio di Mtv. La band, vincitrice di due Grammy Awards, ha ottenuto nove dischi d’oro e sei dischi di platino, collezionando 20 singoli nella Top 20 britannica e 18 in quella statunitense. I Duran Duran hanno inoltre vinto per due volte gli Ivor Novello Awards e ricevuto il premio Mtv Video Visionary Award. Il periodo di massimo splendore del gruppo arrivò con una serie di tre album di grande successo pubblicati tra il 1981 e il 1983, contenenti brani come Girls on Film, Union of the Snake, The Chauffeur e Save a Prayer. Negli anni successivi arrivarono altri successi, tra cui The Wild Boys, New Moon on Monday e Come Undone. La loro popolarità si consolidò ulteriormente quando registrarono la colonna sonora del film di James Bond Bersaglio mobile e vennero invitati ad esibirsi al Live Aid del 1985. Il bassista John Taylor e il cantante Simon Le Bon divennero veri e propri idoli delle fan, mentre la band venne identificata con il movimento dei New Romantics. Anche la principessa Diana era notoriamente una loro fan.