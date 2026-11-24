‘Vasco Live 20|26 – The Essentials’, l’album in uscita il prossimo 27 novembre, raccoglie i 17 brani della scaletta 2026, definita da Vasco “la scaletta dei brani mancanti”, composta da canzoni che non erano mi state eseguite dal vivo prima, o assenti da moltissimi anni. Autentici capolavori degli anni ’80 e ’90. Riscoperte che sembrano scritte oggi per la loro contemporaneità: da ‘Vado al massimo’, ‘Fegato spappolato’, ‘Alibi’, ‘Sono ancora in coma’, ‘Ciao’, ‘Non siamo mica gli americani’, ‘La noia’. Affiancate alle ritrovate ‘Ormai è tardi’, ‘Domani sì, adesso no’, ‘Tango della gelosia’, ‘Lunedì’, e ‘Marea’, ultimo singolo e video.Da ‘Vado al massimo’, passando per ‘Marea’ fino a ‘Un mondo migliore’, tra energia, emozioni e poesia rock, le canzoni entrano direttamente nella pelle.Insieme con il disco, uscirà anche il libro fotografico ‘Vasco LIVE 2026’ con le immagini più belle scattate durante il tour 20|26. Tramite appositi QR Code presenti all’interno del libro, sarà possibile accedere a contenuti video esclusivi.

La tracklist