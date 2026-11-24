Solo pochi mesi fa Salmo portava nella sua terra, la Sardegna, il Lebonski Park: un format unico nel suo genere, dodici ore di musica, divertimento e pura adrenalina nell’inedita location dell’Ippodromo di Arzachena, confermando la portata e l’ambizione di un progetto che ha superato di gran lunga i confini del tradizionale concerto. Un evento fuori scala (prodotto da Vivo Concerti e Lebonski360) che ha dato forma e sostanza all’immaginario dell’artista, proiettando il pubblico in un universo in cui musica e intrattenimento si sono fusi in un’unica, travolgente esperienza collettiva.

Per far rivivere a chi c’era le emozioni di quella giornata e permettere anche a chi non l’ha vissuta di lasciarsi conquistare dall’anima musicale del Lebonski Park, arriva oggi l’annuncio di ‘Lebonski Park Live26’, il nuovo progetto discografico che raccoglie il meglio dei brani eseguiti live da Salmo sul Main Stage dell’Ippodromo di Arzachena, restituendo tutta la potenza di fuoco, l’intensità e l’impatto del suo show dal vivo.