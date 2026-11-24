Lo storico chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, in una storia Instagram ha informato i propri fan di essersi rotto il polso e di non poter assicurare il suo pieno sostegno alla band nel corso dei prossimi concerti negli Stati Uniti. “Ciao a tutti, mi spiace dirvi che purtroppo prima di partire per gli Stati Uniti in una caduta ho rotto un polso” – scrive Battaglia. “Questo non mi ha permesso di suonare la chitarra ieri sera ad Atlantic City e creerà qualche problema anche nei prossimi concerti. Come qualcuno di voi avrà saputo, siamo saliti sul palco con un amico chitarrista bravo che conosce le mie parti, ama la musica dei Pooh e il mio sistema di suonare… Devo dire grazie a lui se siamo riusciti a trovare una soluzione per questo problema e devo ringraziare gli organizzatori del tour per la comprensione…. e soprattutto le persone che sono venute al concerto di Atlantic City. Salire su un palco senza una chitarra al collo è un’esperienza che non avevo mai provato in vita mia ma… c’è sempre una prima volta! Speriamo sia anche l’ultima! Come ho detto ieri sera sul palco, l’alternativa era stare a casa e scontentare tanto pubblico. Ho preferito stringere i denti ma onorare gli impegni. Credo che il pubblico del Pooh se lo meriti”.

“Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi anche oltre oceano”, ha concluso il musicista nella sua storia.