Trentacinque anni fa, il 24 novembre 1991, moriva Freddie Mercury, il carismatico leader dei Queen. Nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 come Farrokh Bulsara, seppe conquistare il mondo intero grazie a una voce prodigiosa e a una presenza scenica magnetica. Alla guida della band britannica scrisse e interpretò capolavori immortali come ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are the Champions’ e ‘Somebody to Love’, fondendo con maestria rock, pop e opera lirica.

Freddy Mercury con i Queen sul palco del Live Aid il 13 luglio 1985 allo stadio di Wembley, a Londra. (Foto AP/Mark Allan)

Le sue leggendarie esibizioni dal vivo, tra cui l’indimenticabile concerto al Live Aid del 1985, restano ancora oggi il punto di riferimento assoluto per ogni performer. Nonostante la malattia che lo colpì negli ultimi anni, continuò a registrare in studio con una forza d’animo e una passione commoventi. La sua eredità artistica e umana continua a vivere attraverso canzoni eterne che ancora oggi emozionano e ispirano milioni di persone.