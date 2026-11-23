Con il nuovo singolo ‘Tornare a casa’, in rotazione radiofonica da venerdì 27 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy, Tommaso Paradiso chiude un anno di importanti traguardi: dalla partecipazione al Festival di Sanremo con ‘I romantici’ (Disco di Platino), al successo del tour nei palasport e dei concerti estivi in tutta Italia, fino ad ‘Agitare coca cola’, tra i brani protagonisti dell’estate e ai vertici delle classifiche radiofoniche – culminato nel riconoscimento come artista italiano più ascoltato in radio ai BYD Music Awards.
L’ispirazione per il brano da un ricordo personale
L’ispirazione per ‘Tornare a casa’, contenuto nell’ultimo album del cantautore romano ‘Casa Paradiso’, pubblicato il 28 novembre 2025, arriva da un ricordo personale: qualche inverno fa, provando con gli amici un visore capace di ricreare luoghi del passato, Tommaso sceglie di tornare virtualmente nella strada in cui è cresciuto, davanti alla casa materna degli anni Novanta. Un’esperienza emotivamente intensa, da cui prende forma la canzone, sviluppata attraverso diverse stesure insieme al produttore Simonetta fino alla sua versione definitiva.