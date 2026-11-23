Alla vigilia del debutto di ‘Amatour’, in programma domani, martedì 24 novembre ad Ancona, Cesare Cremonini svela il palco del suo nuovo tour nei palasport. Dopo i grandi concerti negli stadi e nelle arene all’aperto, il cantante bolognese sceglie di cambiare prospettiva e portare lo spettacolo al centro dell’arena, circondato dal pubblico. Con ‘Amatour’ rinuncia ai maxischermi per riportare l’attenzione sulla musica e soprattutto sulle persone che la fanno. Luci, colori, costumi e scenografie diventano parte di un grande show costruito intorno alla band e alla musica suonata dal vivo. L’estetica dello spettacolo, progettata da Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, richiama l’immaginario del glam rock degli anni Settanta, da David Bowie ai KISS. Il palco nasce dall’intersezione di forme triangolari che, attraverso sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce, danno vita a una scenografia in continua trasformazione, concepita come una grande scultura abitabile. Sul palco ci sarà una formazione di 14 musicisti, diretta da Alessandro “Doc” De Crescenzo, con la presenza per l’intero tour del sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar.