Alla vigilia del debutto di ‘Amatour’, in programma domani, martedì 24 novembre ad Ancona, Cesare Cremonini svela il palco del suo nuovo tour nei palasport. Dopo i grandi concerti negli stadi e nelle arene all’aperto, sceglie di cambiare prospettiva e portare lo spettacolo al centro dell’arena, circondato dal pubblico. Una scelta che nasce dal percorso artistico iniziato con ‘Amateur’ e che rinuncia ai maxischermi per riportare l’attenzione sulla musica e soprattutto sulle persone che la fanno. Luci, colori, costumi e scenografie diventano parte di un grande show costruito intorno alla band e alla musica suonata dal vivo.L’estetica dello spettacolo, progettata da Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, richiama l’immaginario del glam rock degli anni Settanta, da David Bowie ai Kiss. Il palco nasce dall’intersezione di forme triangolari che, attraverso sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce, danno vita a una scenografia in continua trasformazione, concepita come una grande scultura abitabile.

La band che accompagna il cantautore

Sul palco una formazione di 14 musicisti, diretta da Alessandro “Doc” De Crescenzo, con la presenza per l’intero tour del sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar e tra i musicisti di Amateur. Questa la band di Amatour: Donny McCaslin (sax solista), SIG (polistrumentista), Nicola “Ballo” Balestri (basso), Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre e direzione musicale), Andrea Morelli (chitarre), Andrea Fontana (batteria), Giovanni Boscariol (pianoforte e tastiere), Leonardo Caligiuri (pianoforte e tastiere), Jury Magliolo (cori e chitarra acustica), Gianluigi Fazio (cori), Andrea Ferrario (sax e arrangiamenti fiati), Matilde Gori (tromba), Federico Pierantoni (trombone), Matteo Valentini (sax baritono).

Amatour: tutte le date

24 novembre – Ancona, Palaprometeo (DATA ZERO – SOLD OUT)

27 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

28 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

30 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

2 dicembre – Bologna, Unipol Arena

4 dicembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

5 dicembre – Bologna, Unipol Arena

6 dicembre – Bologna, Unipol Arena

9 dicembre – Torino, Inalpi Arena

10 dicembre – Torino, Inalpi Arena

12 dicembre – Torino, Inalpi Arena

15 dicembre – Milano, Unipol Forum

16 dicembre – Milano, Unipol Forum

18 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

19 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

21 dicembre – Milano, Unipol Forum