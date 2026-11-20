Fuori ovunque il nuovo album di Sfera Ebbasta, pubblicato da Universal Music Italia e prodotto da Money Gang Rec. Il progetto – il suo settimo album in studio – arriva a tre anni di distanza da X2VR, anticipato dal singolo ‘Lontano’. Un ritorno discografico che porta con sé anche un nuovo, importante annuncio live: nell’estate 2027 Sfera Ebbasta sarà nuovamente protagonista negli stadi italiani con due appuntamenti prodotti e organizzati da Vivo Concerti: il 17 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 16 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

‘Purosangue’, un titolo che racchiude molto più di una semplice definizione: è un’attitudine, un modo d’essere e di vivere la propria identità senza compromessi, restando fedele alla propria natura al di là dei traguardi raggiunti e delle aspettative degli altri. Una dimensione che attraversa tutto il progetto e che si riflette nelle sue diverse anime, musicali e personali. Attraverso 11 brani, Sfera costruisce un racconto che alterna sicurezza e forza espressiva a vulnerabilità e introspezione, dando spazio a sfumature differenti della propria personalità. Accanto all’incisività che da sempre caratterizza la sua scrittura, emerge un lato più intimo in cui affiorano frammenti di vissuto, memorie, affetti e inquietudini. Una dimensione in cui il successo, la ricchezza e tutto ciò che è stato conquistato passano in secondo piano, lasciando emergere ciò che resta al di là dei risultati: i legami, le proprie origini e i sentimenti più autentici. È proprio nel dialogo tra queste due dimensioni che prende forma l’identità del disco. Le tracce più introspettive convivono con momenti di forte impatto, in un equilibrio che restituisce un’immagine sfaccettata di Sfera, capace di raccontarsi senza rinunciare all’attitudine che lo ha reso uno degli artisti più riconoscibili della scena italiana e non solo.

La locandina con le due date dei concerti che Sfera Ebbasta terrà la prossima estate negli stadi italiani. (Foto: Ufficio stampa)

Ad accompagnarlo in questo percorso ci sono Ghali, Shiva, Geolier, Tony Boy e Pyrex, amici e colleghi con cui condivide un rapporto artistico e personale. Le collaborazioni si inseriscono nel racconto del disco, contribuendo a delinearne le diverse atmosfere e a dare voce a un ampio universo musicale. Con ‘Purosangue’ Sfera continua a esplorare il proprio linguaggio, assecondando intuizioni e suggestioni e muovendosi con naturalezza tra sonorità e registri differenti. Non la ricerca di una nuova definizione di sé, ma la possibilità di ampliare il proprio orizzonte espressivo, senza sentirsi vincolato a formule o aspettative. Un progetto che non cerca di raccontare un’unica versione dell’artista, ma ne restituisce le contraddizioni, le certezze e le fragilità. Anche la decisione di anticipare la pubblicazione rispetto alla data inizialmente prevista rispecchia lo spirito del progetto: seguire il proprio istinto e assecondare il momento creativo, lasciando che sia la musica a stabilire i propri tempi. Perché in fondo è proprio questa la natura dell’album: non scendere a compromessi con ciò che si è, continuando a evolversi senza perdere la propria essenza.