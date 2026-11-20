‘Grand Theft Auto VI: The Album’ (Atlantic Records-Rockstar Games) è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming , insieme a una serie di edizioni in vinile e Cd. Le 34 canzoni originali dell’album colonna sonora del videogioco catturano l’energia elettrizzante del mondo di Vice City e Leonida di Grand Theft Auto VI, con una line-up che si snoda tra diversi generi musicali composta dagli artisti più importanti e di spicco al mondo, tra cui Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida, Cardi B e molti altri.

Per celebrare lo storico debutto del gioco, alcuni artisti saliranno sul palco per un evento di lancio unico nel suo genere: Grand Theft Auto VI: The Festival, in programma sabato, 21 novembre, al Mana Wynwood di Miami. La line-up del festival, ricca di star, include gli artisti della colonna sonora Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black e Fcukers.Questa storica collaborazione ribadisce la straordinaria capacità del franchise Grand Theft Auto di introdurre nuove correnti musicali e sottoculture su scala globale, plasmandone l’immaginario e l’atmosfera culturale per i decenni a venire. Forte di una consolidata tradizione nella produzione di colonne sonore, Atlantic Records ha riunito un nutrito gruppo internazionale tra gli artisti più significativi del momento, curando una selezione musicale originale e variegata che arricchisce il prossimo capitolo dell’universo di Grand Theft Auto. “Grand Theft Auto VI: The Album” arriva di pari passo con la prossima evoluzione delle pionieristiche stazioni radio in-game, della colonna sonora dinamica e degli elementi musicali distintivi che caratterizzano la serie.