Dopo la pubblicazione del nuovo album ‘Our Christmas’ (uscito lo scorso 6 novembre per Epic Records / Sony Music Italy), Il Volo è pronto a portare dal vivo tutta l’atmosfera delle feste con ‘Il Volo – Christmas Nights’, la tournée che per tutto il mese di dicembre vedrà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble protagonisti nei principali palasport italiani.P rodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners, il tour prenderà il via il 7 dicembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) con un concerto evento che sarà al centro di un grande appuntamento televisivo: lo spettacolo sarà registrato e con il titolo di ‘Il Volo – Christmas Night’ andrà in onda martedì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5.

Ospite speciale sul palco del Forum Mika

Sul palco, accanto al trio accompagnato da una grande orchestra e il coro, anche ospiti speciali: primo tra tutti un nome d’eccezione come Mika, la cui energia travolgente e identità creativa incontreranno lo stile unico de Il Volo in una serie di duetti e performance inedite. Spazio anche al talento dei giovani con la ballerina Benedetta Giuliano, allieva della scuola di Amici che, grazie alla vittoria della gara di ballo nella terza puntata del programma, danzerà dal vivo sulle note interpretate da Piero, Gianluca e Ignazio. Il tour nei palasport italiani proseguirà il 12 dicembre a Firenze (Nelson Mandela Forum), il 17 dicembre a Roma (Palazzo dello Sport), il 19 dicembre a Torino (Inalpi Arena), e il 20 dicembre a Bologna (Unipol Arena). In scaletta, i brani della tradizione natalizia si alterneranno ai successi più amati del loro repertorio. I biglietti sono disponibili su Ticketone.