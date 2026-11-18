In Spagna un giudice istruttore della Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha accolto la denuncia presentata contro Julio Iglesias da due ex collaboratrici dell’artista per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante, e ha accettato di indagare su di lui. Lo riporta la stampa spagnola, aggiungendo che il giudice ha convocato le due donne a comparire per testimoniare il prossimo 3 febbraio. Il magistrato ha respinto invece la denuncia relativa ai reati di tratta di esseri umani e di violazione dei diritti dei lavoratori.

Il caso scoppiato dopo un’inchiesta giornalistica, Julio Iglesias nega le accuse

Il caso è scoppiato a seguito di un’inchiesta giornalistica condotta dal sito di notizie elDiario.es e Univision Noticias. Le due vittime, che lavoravano nel 2021 con l’artista, una come collaboratrice domestica e una come fisioterapista, hanno raccontato come le ville paradisiache di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, si siano trasformate per loro in luoghi di controllo, molestie e terrore. Il cantante di Madrid, oggi 83enne, a gennaio scorso si è difeso negando di “avere abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna”. “Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza”, aveva scritto sui social.