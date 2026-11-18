Piccolo inconveniente per Fiorella Mannoia, rimasta a piedi a causa di un problema alla macchina. È successo mentre la cantautrice romana era in viaggio dalla Sicilia alla Toscana per due date del suo tour, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, a Firenze. “Stasera siamo al Verdi di Firenze, tra qualche ora. È andata così”, ha detto l’artista in un video mentre si trovava seduta sulla pedana del carro attrezzi. Per fortuna è andato tutto bene e la cantante è riuscita ad arrivare in tempo per lo spettacolo nel capoluogo toscano.

Per Fiorella Mannoia un piccolo inconveniente prima del concerto a Firenze… 😅 📹 Instagram | @fiorellamannoia https://t.co/aegqhp49v5 — RTL 102.5 (@rtl1025) November 17, 2026