Grammy 2027, da Rosalía a Taylor Swift: svelate le nomination

Sono state annunciate le nomination per la 69esima edizione dei Grammy Awards, in programma il 7 febbraio 2027 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. La Recording Academy ha diffuso l’elenco completo dei candidati nelle 100 categorie previste, con cinque nuovi riconoscimenti introdotti quest’anno. Tra i nomi di maggiore rilievo figurano Rosalía, Taylor Swift, Bruno Mars, Olivia Dean, Raye e Olivia Rodrigo, protagonisti nelle principali categorie. Nella corsa al premio per l’album dell’anno compaiono ‘Lost Weekend’ di Phoebe Bridgers, ‘The Art of Loving’ di Olivia Dean, ‘Dandelion’ di Ella Langley, ‘The Romantic’ di Bruno Mars, ‘This Music May Contain Hope’ di Raye, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ di Olivia Rodrigo, ‘LUX (Complete Works)’ di Rosalía e ‘The Life of a Showgirl’ di Taylor Swift. La 29enne cantautrice inglese Raye ha il maggior numero di candidature, 11.

Rosalía (AP Photo/John Locher)

Tra gli esordienti in corsa Angine de Poitrine, Sienna Spiro e Geese

Per il riconoscimento di registrazione dell’anno sono in lizza “Man I Need” di Olivia Dean, “Choosin’ Texas” di Ella Langley, “I Just Might” di Bruno Mars, “Where is my husband!” di Raye, “the cure” di Olivia Rodrigo, “Berghain” di Rosalía con Björk e Yves Tumor, “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift e “Dracula” di Tame Impala con Jennie.Otto i candidati anche per la canzone dell’anno: tra i brani in corsa figurano “Berghain” di Rosalía, Björk e Yves Tumor, “Choosin’ Texas” di Ella Langley, “the cure” di Olivia Rodrigo, “hate that i made you love me” di Ariana Grande, “I Knew It, I Knew You” di Taylor Swift, “Man I Need” di Olivia Dean, “Risk it All” di Bruno Mars e “Where is my husband!” di Raye. Per il premio di miglior artista esordiente sono candidati Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters.Tra le novità di questa edizione figurano cinque nuove categorie: miglior performance pop asiatica, miglior collaborazione o performance R&B di un duo o gruppo, miglior interpretazione vocale pop tradizionale, miglior album folk tradizionale e miglior canzone latina. L’obiettivo è ampliare il riconoscimento delle diverse espressioni musicali e dei professionisti che contribuiscono alla realizzazione delle opere. Le nomination sono state votate da quasi 16mila membri della Recording Academy, tra artisti, autori, compositori, produttori, tecnici del suono e ingegneri. Il periodo di eleggibilità comprende le registrazioni e le opere pubblicate tra il 31 agosto 2025 e il 28 agosto 2026. La votazione finale, che determinerà i vincitori, si svolgerà dal 10 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027.La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Los Angeles il 7 febbraio 2027 su ABC, Disney+ e Hulu. Per la prima volta dal 1972, i Grammy torneranno su ABC. La Premiere Ceremony, durante la quale verrà assegnata la maggior parte dei premi, sarà invece trasmessa in streaming su Disney+.