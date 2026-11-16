Firenze Rocks 2027, svelati tutti gli headliner del festival

Firenze Rocks svela tutti gli headliner dell’edizione 2027, in programma il 25, 26 e 27 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Tre giornate dedicate al meglio del rock internazionale. A guidare il cartellone saranno Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More, affiancati da Queens of the Stone Age e Fat Dog. Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, è tra i principali appuntamenti europei dedicati alla musica rock dal vivo. Nato nel 2017, ha ospitato sul palco della Visarno Arena di Firenze oltre 100 artisti e band provenienti da più di 20 Paesi, tra cui Green Day, Metallica, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e The Cure. Con l’edizione 2026, il festival ha inoltre tagliato il traguardo del milione di biglietti venduti dalla sua nascita. A testimoniare la portata internazionale della manifestazione è anche la provenienza degli spettatori, arrivati nel corso delle precedenti edizioni da oltre 50 Paesi. Accanto al pubblico italiano, si registra una significativa presenza dai principali mercati europei, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera, oltre che dagli Stati Uniti e da altri Paesi extraeuropei.

Ad aprire il festival venerdì 25 giugno saranno i Foo Fighters, tra le band più amate e influenti del rock internazionale, che arriveranno a Firenze Rocks nell’ambito del Take Cover Tour 2027, una nuova, imponente serie di concerti che attraverserà Europa e Regno Unito fra l’estate e l’autunno 2027. Ad accompagnare i Foo Fighters nella prima giornata del festival ci saranno anche i Queens of the Stone Age, la band guidata da Josh Homme. A completare la lineup di venerdì saranno i Fat Dog, tra le realtà più originali della nuova scena britannica. Sabato 26 giugno sarà la volta degli Evanescence, la band statunitense guidata dalla voce magnetica di Amy Lee. A chiudere l’edizione domenica 27 giugno saranno i Placebo e i Faith No More.