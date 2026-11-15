Elisa, fan muore prima del concerto in un club di Bologna: la donna aveva 35 anni

Una donna è morta ieri sera poco prima di un concerto in occasione del raduno dei fan di Elisa al club Estragon di Bologna, dopo avere accusato un malore. Lo ha riferito lo stesso club, in un post su Facebook, aggiungendo che lo show è stato annullato, mentre la cantante ha espresso la sua vicinanza ai familiari della donna.

“Estragon Club esprime il proprio profondo dolore per la scomparsa di una ragazza che questa sera, durante il raduno del fan club di Elisa, ha accusato un malore all’interno del nostro locale. Monica, immediatamente assistita dal personale sanitario presente e successivamente trasportata in ospedale, è purtroppo deceduta”, si legge nel post del club. “Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene”, ha scritto ancora l’Estragon.

Il messaggio di Elisa

Elisa invece ha pubblicato una storia Instagram per esprimere vicinanza ai familiari della donna che è morta: “I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi”, ha scritto l’artista.

Un video pubblicato sui social mostra la cantante salire sul palco per annunciare la tragedia alle persone presenti. “Ciao ragazzi, mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. E’ successo che ci ha lasciato in ospedale”, ha detto Elisa annunciando l’annullamento del concerto. “Noi stavamo per salire sul palco lo stesso. Sappiamo che era andata via da qui in condizioni davvero gravi: ha avuto un arresto cardiaco qui in sala ed è deceduta in sala. Quindi non ci sono parole, soltanto…Noi eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita e le connessioni dell’amicizia. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso e voi siete tutti preziosi”, ha aggiunto.