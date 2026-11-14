Marco Masini si prende l’amore di Roma: “Qui mi sento come a casa”

“Roma, siamo tornati”. Bastano tre parole a Marco Masini per ritrovare immediatamente una dimensione familiare, quella di un rapporto con la Capitale che, a sentirlo parlare, va ben oltre il legame tra un artista e il suo pubblico. Al Palazzo dello Sport il cantautore fiorentino porta il suo viaggio musicale lungo 36 anni di carriera, tra canzoni che hanno attraversato generazioni, ferite mai del tutto rimarginate e storie d’amore che continuano a trovare una casa nelle sue melodie. Una serata in cui il passato non è soltanto nostalgia, ma materia viva, capace di parlare ancora al presente. “Tutte le volte che vengo a Roma mi sento parte integrante di questa città. Ho un’empatia particolare con Roma e i romani, ogni volta che vengo qui il cuore mi batte sempre più forte”, racconta Masini rivolgendosi al pubblico. E aggiunge: “In questi 36 anni tutto è cambiato, ma c’è sempre una cosa che non cambia: tutti voi, che siete meravigliosi”.

Un’intesa che si percepisce anche dalla risposta della platea, pronta ad accompagnarlo lungo una scaletta che alterna i grandi successi ai brani più recenti. Il concerto si apre con ‘Male necessario’, il pezzo presentato all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Fedez, quasi un ponte tra il nuovo capitolo artistico e una storia cominciata quando Masini era poco più che ventenne. Poi arrivano ‘E poi ti ho visto cadere’, ‘Allora ciao’, ‘Io ti volevo’ e ‘Ti vorrei’. Proprio con quest’ultima l’atmosfera si scalda: il Palazzo dello Sport comincia a cantare insieme al suo protagonista, trasformando il concerto in un dialogo continuo tra palco e platea. C’è spazio anche per i ricordi più personali. Masini racconta il suo incontro con il pianoforte, cominciato quando aveva appena quattro anni: “Con lui ci siamo innamorati tanto tempo fa e fin dal primo momento non avremmo fatto mai niente per cambiarci l’uno con l’altro. E forse è proprio così che dovrebbe essere in amore”. Una dichiarazione che restituisce bene il senso di un percorso artistico nel quale la musica è stata compagna fedele, anche nei momenti più difficili.

Tra i suoi riferimenti e i suoi ‘supereroi’ musicali cita Howard Jones, Steve Winwood e Keith Emerson, nomi che aiutano a raccontare le influenze e l’immaginario sonoro che hanno accompagnato la sua formazione.La struttura dello spettacolo procede attraverso medley che condensano diverse stagioni della carriera: ‘Il cielo della vergine’, ‘Dentro di te’, ‘Le ragazze serie’, ‘Fuori di qui’, ‘Spostato di un secondo’, ‘Il confronto’. Poi ‘Di più’, ‘Caro babbo’, ‘Disperato’ e ‘Il niente’. Un repertorio nel quale convivono rabbia, malinconia, romanticismo e quella capacità di mettere a nudo le fragilità che ha sempre rappresentato uno dei tratti distintivi della scrittura di Masini. Non tutto, sul piano sonoro, trova la stessa efficacia: l’acustica del palazzetto non sempre agevola la voce del cantautore, che in alcuni passaggi fatica a emergere con la nitidezza necessaria. Ma la familiarità del pubblico con quelle canzoni e la forza dei ritornelli finiscono per colmare anche qualche limite dell’impianto. Uno dei momenti più intensi arriva con ‘Principessa’, dedicata alle donne e accompagnata da parole che interrompono per qualche istante il flusso musicale per lasciare spazio a una riflessione. “Ci sono troppe voci di donne che non riusciamo a sentire quando chiedono aiuto, troppi silenzi che una donna non dovrebbe essere costretta a vivere”, dice Masini. Un passaggio che restituisce al brano una dimensione che va oltre la sua storia musicale, trasformandolo in un messaggio di attenzione e responsabilità.

Poi si torna alle canzoni, con ‘L’uomo volante’, ‘Bella stronza’ e ‘Vaffanculo’, tra i titoli che più di ogni altro hanno segnato l’immaginario del Masini degli esordi, quello della stagione dei grandi successi e delle polemiche, prima del lungo periodo lontano dai riflettori. È una delle anime dello spettacolo: non nascondere le cicatrici, non prendere le distanze da ciò che si è stati, ma ripercorrerlo con la consapevolezza di chi ha attraversato stagioni molto diverse senza perdere la propria identità.Il finale è affidato ai cavalli di battaglia. Con il bis, da ‘Ci vorrebbe il mare’ a ‘Ti innamorerai’, la platea si alza, si avvicina al palco, si accalca sotto la scena per vivere ancora più da vicino gli ultimi minuti. È il momento in cui il concerto perde quasi la sua dimensione di spettacolo e diventa una festa condivisa. Si chiude con ‘Parlo di noi’, accompagnata da una jam finale con tutta la band sul palco, in un clima di complicità che ha il sapore di un saluto costruito insieme, senza fretta.E proprio quando sembra arrivato il momento di congedarsi, è il pubblico a regalare a Masini l’ultima dedica della serata: “Le tue canzoni sono eterne come Roma”. Una frase che vale più di un applauso e che, forse, riassume meglio di qualsiasi altra cosa il senso di questi 36 anni. Perché alcune canzoni resistono al tempo non soltanto per quello che raccontano, ma per le persone che continuano a riconoscersi dentro quelle parole. E Roma, almeno per una sera, ha dimostrato di essere ancora una di quelle case.