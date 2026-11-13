U2, esce ‘Carnaval de Luz’: il nuovo album è una celebrazione e una sfida

Gli U2 lanciano una nuova sfida, come nella loro natura di band che guarda sempre avanti e tenta di non cedere all’autocelebrazione, dopo 50 anni di carriera, appena festeggiati con un concerto nel cortile della scuola di Dublino dove i quattro membri del gruppo irlandese si sono incontrati nel 1976. Il nuovo capitolo di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. è ‘Carnaval de Luz’, il nuovo album in studio dopo nove anni, che esce oggi, venerdì 13 novembre, per Emi Records. Il lavoro è frutto di un periodo creativo coinciso con il ritorno all’attività di Mullen, che aveva dovuto rinunciare ai concerti alla Sfera di Las Vegas nel 2023-24 per i problemi alla schiena, e che è tornato dietro la batteria, rimettendo in moto la chimica U2. La band è tornata in studio con la produzione dell’ormai fido Jacknife Lee e i frutti si erano già visti la primavera scorsa con l’uscita a sorpresa dei due Ep di cinque e sei canzoni, ‘Days of Ash’ e ‘Easter Lily’, che seguivano il calendario liturgico cattolico della Quaresima e della Pasqua. Il capitolo dedicato al Carnevale, la più gioiosa e carnale delle celebrazioni, arriva con il nuovo disco. “Alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo”, ha proclamato Bono, presentando il sedicesimo album in studio degli U2. Retrospettivamente il risultato avrebbe potuto essere migliore se il gruppo avesse deciso di pubblicare un disco solo, includendo gli episodi migliori di quei due Ep, pensiamo in primis a ‘Song of the Future’, dedicata alla sedicenne iraniana Sarina Esmailzadeh, uccisa dai Guardiani della Rivoluzione nel 2022 nella repressione delle proteste contro gli ayatollah nel paese, a ‘One Life at a Time’ sulla tragedia infinita in Medio Oriente, e al duetto con Ed Sheeran di ‘Yours Eternally’, la lettera di un soldato ucraino dal fronte, ma anche a pezzi dal secondo mini-album come ‘Scars’ e ‘Coexist’. Brani che avrebbero figurato meglio rispetto ad alcuni riempitivi che compaiono su ‘Carnaval de Luz’.

Ph Michael Shwartz

Il gruppo irlandese continua a sperimentare

In questo lavoro però Bono e soci hanno preferito evitare i grandi temi della politica mondiale toccati nei due mini-album, dando una omogeneità tematica al disco, che è sostanzialmente una celebrazione della vita, un invito all’ottimismo in tempi oscuri, il tentativo di accendere una luce per reagire al buio e alla paura. La sfida degli U2 è questa, oltre a quella di voler rimanere rilevanti nella cultura popolare, con un linguaggio, quello del rock, che sembra segnare il passo rispetto a pop e rap. I quattro dublinesi però non rinunciano a sperimentare e a suonare moderni e appaiono comunque vitali, anche negli episodi meno azzeccati. In questo senso brillano l’iniziale ‘Go (Carnaval de Luz) un punk elettronico che dà il via al rito e la successiva ‘La Reina’, sporca e glam, entrambi episodi che riportano all’epoca ‘Acthung Baby’/’Zooropa’. Le già edite ‘Streets of Dream’ e ‘Silencio’ sono invece dei rock più convenzionali, sorelle minori di ‘Vertigo’. ‘The Mirror Maker (Rosalia) è l’omaggio del frontman degli U2 alla cantante catalana di cui si è innamorato artisticamente , capace, secondo il leader del gruppo di riuscire “guardare cosa c’è dietro lo specchio”. Il picco di ‘ Carnaval de Luz’ è però ‘The Greatest Show On Earth’, brano maestoso, con echi melodici che ricordano ‘Walk On’ e ‘Sometimes You Can’t Make It On Your Own’: i rintocchi chitarristici di The Edge e la ritmica di Mullen e Clayton fanno decollare un cantante in stato di grazia, grazie anche alla produzione ‘sospesa’ del genio Brian Eno, dietro alla consolle in quattro canzoni del disco. “Una volta eravamo il più grande spettacolo sulla terra”, canta ironicamente il 66enne leader di quella che resta una delle grandi band globali e che proprio con il titolo della canzone ha dato il nome al tour che riporterà gli U2 sui palchi internazionali, Italia compresa, per tre show a San Siro il 5, 6 e 9 luglio 2027, che si preannunciano l’evento clou dell’estate dei concerti. Splendido è anche l’inno ‘Glorify’, con una melodia e una linea di voce tipicamente U2, declinate però con le chitarre acustiche.

Il disco si chiude con un duetto Bono-Dolly Parton

‘Carnaval de Luz’ si chiude con l’ultima performance vocale di Dolly Parton, morta il 25 agosto a 80 anni. La leggenda americana del country duetta con Bono sulla dolente ballad ‘Torn’, scritta da Dolly e terminata dalla band, che racconta la lacerazione di una famiglia divisa, con fratelli che non si parlano più e una madre disperata. “Era malata, si è alzata dal letto e ha versato tutta sé stessa in quella voce: una lezione di maestria, un’esperienza che ti rende umile. Che donna”, ha detto Bono a Rolling Stone. Una chiusura perfetta, che ricorda l’operazione che gli U2 fecero nel 1993 con un’altra leggenda della musica delle radici Usa, Johnny Cash, alla voce nell’ultimo brano di ‘Zooroopa’, il country stralunato ed elettronico di ‘The Wanderer’. Ora non resta che attendere i nuovi brani alla prova del palco, dove Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. daranno vita a un Carnevale rock, che si preannuncia ancora una volta come il più grande spettacolo sulla terra.