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venerdì 13 novembre 2026

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Ornella Vanoni, esce il live ‘Vivere il mio concerto più bello!’

Ornella Vanoni, esce il live ‘Vivere il mio concerto più bello!’
LaPresse
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Da venerdì 13 novembre è disponibile per Bmg ‘Vivere il mio concerto più bello!’, l’ultimo album di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025 a 91 anni : un progetto speciale che celebra il percorso artistico e umano di una delle interpreti più amate e rappresentative della musica italiana. Un album che raccoglie 29 registrazioni dal vivo tratte dagli ultimi concerti di Ornella, alle Terme di Caracalla di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Due appuntamenti unici, che oggi diventano una preziosa testimonianza della sua ultima stagione sul palco: un ultimo incontro con il pubblico attraverso alcune delle canzoni che hanno segnato la sua carriera e i grandi classici del cantautorato italiano, condivisi con alcuni dei protagonisti della musica italiana. A completare il progetto, due brani inediti, le ultime registrazioni in studio di Ornella: “Vivere” e “Viva la vita”, che rappresentano un prezioso capitolo conclusivo del suo percorso discografico. Ad anticipare l’uscita dell’album sono stati proprio i due inediti. “Viva la vita”, interpretato insieme a Francesco Gabbani, è uscito il 9 ottobre, mentre “Vivere”, disponibile dal 6 novembre, è una nuova e intensa interpretazione di uno dei grandi classici della musica italiana scritta da Vasco Rossi e accompagnata da un suggestivo videoclip.

Sul palco con lei Calcutta, Colapesce, Elisa, Gabbani, Patty Pravo e tanti altri

‘Vivere il mio concerto più bello!’ è anche il racconto di una vita di incontri e collaborazioni. Sul palco, accanto a Ornella, si sono alternati Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo. ‘Vivere il mio concerto più bello!’ diventa così molto più di un album dal vivo: è la testimonianza degli ultimi concerti di Ornella, il racconto dei suoi incontri con tanti artisti e il capitolo conclusivo della sua discografia. Un progetto che riunisce la sua musica, le sue interpretazioni e le ultime canzoni incise in studio, consegnando al pubblico un ultimo prezioso tassello della sua storia artistica. L’album contiene 31 brani, suddivisi in due CD: il primo comprende uno dei due inediti e 14 registrazioni dal vivo, il secondo l’altro inedito e 15 esibizioni live.

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