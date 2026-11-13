Ai Latin Grammy 2026 ancora un premio per Laura Pausini, trionfo per Rosalía: tutti i vincitori

Rosalía è la grande protagonista dei Latin Grammy Awards 2026. La cantante spagnola ha conquistato i premi per l’album e la canzone dell’anno, al termine di una serata ricca di esibizioni e celebrazioni, andata in scena giovedì sera a Las Vegas. Ad aprire lo spettacolo della 27ª edizione dei Latin Grammy è stata proprio Rosalía, mentre il riconoscimento di Persona dell’anno 2026 è stato assegnato a Daddy Yankee, primo artista latino della scena urbano a ricevere questo premio. Juanes ha invece conquistato il primo riconoscimento della serata, quello per il miglior album pop/rock.

Karol G si esibisce durante i Latin Grammy Awards giovedì 12 novembre 2026 alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello))

Tra gli artisti che si sono esibiti anche Karol G, Anitta, Jorge Drexler e Silvana Estrada. Edgar Barrera è diventato inoltre la persona più premiata nella storia dei Latin Grammy, raggiungendo quota 30 riconoscimenti in carriera.

Daddy Yankee, a sinistra, e LL Cool J si esibiscono durante i Latin Grammy Awards giovedì 12 novembre 2026 alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

Rosalía, trionfo e polemiche

Rosalia ha conquistato ben cinque premi, tra questi quello per l’album dell’anno, coronando una serata cominciata proprio con la sua esibizione. Visibilmente emozionata e in lacrime, ha iniziato il discorso di ringraziamento in spagnolo: “È la terza volta che vinco questo premio e, proprio come ‘El Mal Querer’ era sembrato un sogno e ‘Motomami’ una scommessa, ‘Lux’ per me è stato un salto nel vuoto”. Riferendosi ai suoi album del 2018, 2022 e 2025, ha aggiunto: “Credo sia molto importante poter raccontare la propria verità e permettere agli altri di raccontare la loro. Questo album è la mia verità”. Non sono mancate le polemiche sull’ammissibilità di Rosalía ai Latin Grammy: alcuni critici hanno sostenuto che la cantante, catalana e bianca, non dovrebbe concorrere perché proviene dalla Spagna e non è latina. Un tema che, evidentemente, non ha influenzato il giudizio degli elettori. Anche ‘La Perla’ ha infatti conquistato il premio per la canzone dell’anno. Rosalía ha vinto anche nelle categorie miglior video musicale di breve durata per “Sauvignon Blanc”, migliore canzone pop, miglior album di musica alternativa.

Rosalía si esibisce durante i Latin Grammy Awards giovedì 12 novembre 2026 alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

Quinto Latin Grammy per Laura Pausini

Gloria anche per Laura Pausini, vincitrice del suo quinto Latin Grammy, il primo per l’album ‘Yo Canto 2’: “Quelle che vedete sono lacrime di gioia e sudore. Dedico questo premio ai cantautori spagnoli e latinoamericani che omaggio in ogni concerto che faccio”, ha detto l’artista in un videomessaggio inviato alla Latin Recording Academy e pubblicato sui profili social.

La serata e le esibizioni

Tra i momenti più toccanti, il tributo al cantautore messicano José Alfredo Jiménez, icona della musica ranchera, prodotto da Edgar Barrera. The Warning ha reinterpretato “Te Solté la Rienda”, i Reik hanno eseguito “La Media Vuelta”, Sofía Reyes e Yami Safdie hanno duettato in “Si Nos Dejan”, mentre Camila Fernández ha chiuso l’omaggio con “El Rey”. La stessa Fernández è poi tornata sul palco per interpretare “Serpiente De Cascabel”. Tra gli altri protagonisti della serata Feid, Kany García, che ha proposto in versione acustica e con sonorità flamenco il singolo “La Niña Que Fui”, e l’uruguaiano Jorge Drexler, con una versione di “Las Palabras” dall’impronta teatrale. Il rapper argentino Milo J si è esibito con “Solifican12” e “Gil”, accompagnato dall’icona del folk latinoamericano Gustavo Santaolalla. I Grupo Frontera hanno portato sul palco “Bye” e “Ojitos Bellos”. Il riconoscimento come miglior artista esordiente è stato assegnato alla colombiana Aria Vega, che ha ritirato il premio in lacrime. Per questa edizione l’Academia Latina de la Grabación ha modificato i criteri della categoria, limitando la partecipazione agli artisti con meno di tre album o 25 singoli pubblicati.

I vincitori