I Bluvertigo annunciano il tour ‘Metallo Non Metallo / 1997 – 2027’

I Bluvertigo annunciano ‘Metallo Non Metallo / 1997 – 2027‘, il tour che vedrà la band nei principali club italiani in occasione dei trent’anni dello storico album. Dopo il successo di ”Essere Umani”, tour che ha riportato il gruppo sui palchi italiani, i Bluvertigo si preparano per un nuovo viaggio: otto concerti per riportare dal vivo, a trent’anni dalla sua pubblicazione, un album che è stato capace di segnare intere generazioni e che ha contribuito a spostare i confini della musica italiana, influenzandone linguaggi, sonorità e tendenze.
“Era un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare”
“Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo. Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso. Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non Metallo”, afferma la band di Morgan, Andy, Sergio Carnevale e Livio Magnini.
Le date di ‘Metallo Non Metallo / 1997 – 2027’
05 MARZO – PERUGIA, Urban
06 MARZO – SENIGALLIA (AN), MAMAMIA
12 MARZO – PADOVA, Hall
16 MARZO – MILANO, Alcatraz
18 MARZO – TREVISO, New Age
20 MARZO – NONANTOLA (MO), Vox Club
24 MARZO – ROMA, Atlantico
25 MARZO – FIRENZE, Viper c/o Tenax
Biglietti disponibili su vivaticket.com e kashmirmusic.it e circuiti autorizzati